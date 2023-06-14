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В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя организованной преступной группы за мошенничество в сфере автострахования. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Суд установил, что в 2017 году подсудимый организовал преступное сообщество из граждан, имеющих специальные знания в авторемонте. Злоумышленники повреждали автомобили с целью создать видимость последствий аварии, затем обращались в ГИБДД, оформляли документы на ДТП и передавали их в страховые компании для получения выплат.

Из-за действий мошенников страховые компании понесли убытки в размере 3,7 млн руб. Кроме того, злоумышленники покушались на хищение средств на сумму свыше 3,2 млн руб.

Организатор признан виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, организованной группой», части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования, организованной группой». Приговор не вступил в законную силу.

В отношении ряда соучастников судами также были вынесены обвинительные приговоры.
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