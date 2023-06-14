В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину, обвиняемому в махинациях с жилыми ...07.06.2021 В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый член ОПГ по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...25.02.2019 В Верхотурье на два года осудили участника организованной группы за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Верхотурье вынесли приговор в отношении Николая Девяшина 1968 года рождения. Он ...11.02.2019 В Невьянске бывший глава Уральской промышленной компании осужден за мошенничество на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...21.02.2018 В Екатеринбурге вынесли приговор организованной группе кредитных мошенников
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор 17 членам организованной ...