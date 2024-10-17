12 свердловчан осудили за хищение у страховых компаний более 3,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Прокуратура передала в суд дело свердловских мошенников, которые совершили аферу с ...26.01.2021 В Первоуральске за мошенничество с жильем на 17 млн рублей осуждены члены ОПГ
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Первоуральский городской суд вынес приговор шести членам организованной преступной ...22.07.2019 В Екатеринбурге вынесен приговор группе страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 25 подсудимых по ...21.06.2019 В Екатеринбурге судят группу страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019.В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие в отношении ...20.06.2019 На Южном Урале осудили организаторов инсценировок ДТП для получения страховок на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В городе Аша за организацию инсценировок дорожно-транспортных происшествий для ...