12 свердловчан осудили за хищение у страховых компаний более 3,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Первоуральский городской суд признал 12 свердловчан виновными в хищении у страховых компаний более 3,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии обвинения, участники преступной группировки, действовавшей в период с августа 2020 года по июнь 2023 года, обладали специализированными знаниями в области ремонта автотранспортных средств и оформления страховых выплат. Они умышленно повреждали автомобили, создавая видимость дорожно-транспортных происшествий и извлекая подушки безопасности. После инсценировки происшествий члены группы обращались в подразделения ГИБДД для оформления документов, которые затем передавали страховым компаниям.



Первоуральский городской суд вынес решения по делу восьми виновных, назначив им наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Один из осужденных получил условный срок на 2 года с испытательным сроком в 1 год, а троим виновным назначены штрафы по 20 тыс. руб. Уголовные дела в отношении пяти других лиц были прекращены в связи с примирением с потерпевшими.