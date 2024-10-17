УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:29

12 свердловчан осудили за хищение у страховых компаний более 3,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Первоуральский городской суд признал 12 свердловчан виновными в хищении у страховых компаний более 3,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии обвинения, участники преступной группировки, действовавшей в период с августа 2020 года по июнь 2023 года, обладали специализированными знаниями в области ремонта автотранспортных средств и оформления страховых выплат. Они умышленно повреждали автомобили, создавая видимость дорожно-транспортных происшествий и извлекая подушки безопасности. После инсценировки происшествий члены группы обращались в подразделения ГИБДД для оформления документов, которые затем передавали страховым компаниям.

Первоуральский городской суд вынес решения по делу восьми виновных, назначив им наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Один из осужденных получил условный срок на 2 года с испытательным сроком в 1 год, а троим виновным назначены штрафы по 20 тыс. руб. Уголовные дела в отношении пяти других лиц были прекращены в связи с примирением с потерпевшими.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.10.2024 Прокуратура передала в суд дело страховых аферистов, похитивших более 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Прокуратура передала в суд дело свердловских мошенников, которые совершили аферу с ...

26.01.2021 В Первоуральске за мошенничество с жильем на 17 млн рублей осуждены члены ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Первоуральский городской суд вынес приговор шести членам организованной преступной ...

22.07.2019 В Екатеринбурге вынесен приговор группе страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 25 подсудимых по ...

21.06.2019 В Екатеринбурге судят группу страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019.В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие в отношении ...

20.06.2019 На Южном Урале осудили организаторов инсценировок ДТП для получения страховок на сумму 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В городе Аша за организацию инсценировок дорожно-транспортных происшествий для ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (445)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18