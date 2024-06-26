В Академическом районе Екатеринбурга благодаря работе службы быстрого реагирования задержали веловора

Девелоперы со всей России ознакомились с технологиями, реализуемыми в Академическом районе ...

За год в строящемся в Екатеринбурге районе Академический не было совершено ни одного преступления

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2010. Благодаря системе безопасности в Академическом за год не было совершено ни одного ...