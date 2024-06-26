В Академическом районе Екатеринбурга благодаря работе службы быстрого реагирования задержали веловора

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Академическом районе Екатеринбурга благодаря оперативной работе службы быстрого реагирования задержали веловора. Об инциденте сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое».
Так, в отдел полиции № 4 обратился потерпевший, заявив о похищении у него велосипеда, который мужчина оставил в подъезде дома № 57 на проспекте Академика Сахарова. В поимке веловора приняли участие жители Академического района, сообщив о подозрительном человеке в подъезде.
«Местный житель заметил, как подозрительный мужчина находился в подъезде, а затем попытался перекусить противоугонный трос. Он позвонил в службу безопасности, на место тут же выехала группа быстрого реагирования. Веловора задержали с поличным, а затем передали сотрудникам правоохранительных органов», — сообщил генеральный директор АО «Гарант» Алексей Журавлев.
Он добавил, что при необходимости диспетчеры службы безопасности района направляют на место группу быстрого реагирования, а также при помощи системы видеонаблюдения отслеживают перемещения подозрительных граждан. Впоследствии это помогает в работе полиции.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОВД изобличили подозреваемого в хищении велотранспорта. Им оказался местный житель 1996 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. При опросе задержанный сознался в содеянном и пояснил, что продал ранее похищенный велосипед через третьих лиц.
Примечательно, что ранее Екатеринбург вошел
в топ-5 рейтинга самых «умных» городов России по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год. В восьмом районе столицы Урала видеонаблюдение — один из ключевых способов обеспечения безопасности на территории проекта «Академический». Здесь камеры не только помогают следить за порядком на автомагистралях и общественных пространствах, но и активно применяются для обеспечения безопасности жителей новостроек.
«Безопасность — один из ведущих наших приоритетов, как девелопера, основавшего с нуля новый район для комфортной и спокойной жизни. Потому возможность для установки системы видеонаблюдения на всех новых домах закладывается нами еще на этапе проектирования очередного квартала. Количество видеокамер, основная задача которых — наблюдение и регистрация событий, постоянно увеличивается, поскольку Академический район активно застраивается. Работу тысяч электронных «глаз» контролируют люди: операторы службы безопасности «Гарант» управляют всей системой безопасности в круглосуточном режиме, отслеживая всю территорию проекта комплексного освоения территории «Академический». Важно отметить, что по статистике Академический — один из самых безопасных районов Екатеринбурга. Однако, похитителей чужого имущества здесь, как правило, находят по горячим следам», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
На сегодняшний день в Академическом установлено 8 тыс. 190 камер видеонаблюдения на 174 многоквартирных домах. Из них более 200 видеокамер — это оборудование с тридцатикратным увеличением. Это так называемые поворотные камеры, которые расположены на кровлях домов и фасадах зданий. Кроме того, камеры службы безопасности Академического района есть на технических этажах для контроля за выходами на кровлю, в холлах первых этажей и лифтах. Они позволяют отследить, на какой этаж отправляется житель дома или гость. Также камеры встроены в домофонные панели, через которые видно не только лицо входящего в подъезд человека, но и прилегающую к дому территорию.