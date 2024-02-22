Академ представительный

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге сотрудники службы безопасности «Гарант», следящей за общедомовым ...

В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе уличного видеонаблюдения задержали веловора

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе видеонаблюдения удалось ...

В Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе наблюдения удалось вычислить вандалов

В квартале «Олимпика» Академического района Екатеринбурга появится многоуровневый паркинг на 500 машино-мест

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. В квартале «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга будет построена ...