Академ представительный

В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», прошедшей в Екатеринбурге 21 мая 2024 года, АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») провело для участников мероприятия «Урбан-тур» по Академическому. В ходе экскурсии были продемонстрированы инновационные технологии, успешно внедренные в инфраструктуру района.
Академический район является уникальным российским проектом комплексного освоения территории (КОТ). Он стал первым самостоятельным административным районом, появившимся в постсоветской России. Участникам экскурсии продемонстрировали уникальную систему диспетчеризации и цифровизации управления жилым фондом, а также современную систему видеонаблюдения, с помощью которой собственники жилья и служба безопасности могут контролировать каждый уголок района.
Начался «Урбан-тур» с офиса службы безопасности «Гарант», где следят за безопасностью района. На одном из мониторов сотрудники УК специально для гостей продемонстрировали работу системы управления инженерным оборудованием жилых домов «Умное ЖКХ».
На остальных мониторах представителям девелоперских компаний показали то, что ежедневно в круглосуточном режиме видят дежурные операторы службы безопасности района. Как рассказал генеральный директор АО «Гарант» Алексей Журавлев, за обстановкой в Академическом постоянно наблюдают три сотрудника, которые оперативно реагируют на любую нештатную ситуацию.
«Здесь мы видим монитор, на котором видна вся схема района. Благодаря цифровым технологиям у нас реализован контроль управления домами по принципу от большого к малому. На этой схеме мы видим, под каким давлением, с какой температурой ресурсы поступают в теплопункт дома и под каким давлением, с какой температурой уходят к жителям. Аналогичный принцип реализован на насосных и электростанциях. В каждой квартире установлено как минимум четыре индивидуальных прибора учета. Все они заведены в систему, которая позволяет контролировать потребление ресурсов в режиме реального времени», — рассказал главный энергетик УК «Академический» Павел Носов.
Данная система позволяет диспетчерам заранее зафиксировать неполадки в работе инженерных систем и устранить их до наступления нештатной ситуации. Мониторинг снижает затраты коммунальных ресурсов и издержки на амортизацию инфраструктуры ЖКХ, благодаря чему в среднем оплата ЖКУ в Академическом на 15-20% ниже, чем в других районах Екатеринбурга.
Далее участникам экскурсии продемонстрировали систему видеонаблюдения, охватывающую весь район. В настоящее время в Академическом установлено более 8 тыс. видеокамер на 174 домах. Из них более 200 видеокамер — это поворотные видеокамеры с 30-кратным увеличением, расположенные на кровлях домов. Также камеры установлены в домофонах, в холлах первых этажей, лифтах, на фасадах и под крышами.
«Камеры с 30-кратным приближением установлены на крышах домов. Они позволяют рассмотреть даже номер припаркованного внизу автомобиля. Камерами оснащены фасады между первым и вторым этажом, домофоны, холлы и технические помещения первых этажей, лифты. Все это позволяет в случае обращения правоохранительных органов проследить и найти человека. Все подземные паркинги тоже оснащены камерами, изображения с них выведены на мониторы дежурному охраннику. А жители района имеют право доступа к камерам своего дома в мобильном приложении управляющей компании «Академический», — рассказал А. Журавлев.
После этого экскурсантам показали квартал «Олимпика». Здесь в 2023 году было открыто
музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова (подарок к 300-летию Екатеринбурга от ведущего девелопера восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое»). Там же находится многоэтажная школа № 133, которая 1 сентября 2024 года примет первых учеников. Также здесь продолжается строительство
(сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года) взрослой поликлиники — ближайшего к сдаче объекта из большого проекта медицинского кластера в Академическом.
Кроме того, участники тура смогли осмотреть первые жилые кварталы района, а после — еще строящиеся новые, что дало представление о том, как менялись принципы застройки и планирования кварталов. Организаторы обратили особое внимание гостей на то, что весь район спланирован так, чтобы в кварталах были места для прогулок и отдыха. «Для велосипедистов и самокатчиков по всему району спроектированы велодорожки, потому пешеходы и любители двухколесного транспорта здесь живут в мире», — добавили экскурсоводы.
Участники тура отметили, что внедренная в районе цифровизация управления жилым фондом и продуманная до мелочей инфраструктура делают Академический уникальным в смысле безопасности и комфорта местом для жизни.Фото предоставлено АО СЗ «РСГ-Академическое»