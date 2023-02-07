Бюджетные вложения

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству строящегося с применением инфраструктурных бюджетных кредитов жилья. Эти деньги выделены на строительство школ, поликлиник, инженерных и транспортных сетей. Заявку на федеральное финансирование 12 объектов в 2021 году защитил губернатор Евгений Куйвашев.



Привлечение подобных займов для строительства позволило ввести 573 тыс. кв. м. жилья на Среднем Урале. Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что механизм инфраструктурных бюджетных кредитов имеет высокую социальную значимость и обладает мультипликативным эффектом. Например, в 2022 году благодаря этому удалось ввести примерно 5,6 млн кв. м. жилья в стране.



«В прошлом году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья — 102,7 млн кв. м. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемые за счет инфраструктурных бюджетных кредитов», — отмечал М. Хуснуллин.



В Свердловской области за минувший год сдано почти 3 млн кв. м. жилья. Около 20% удалось сдать благодаря инфраструктурным проектам, заявку на которые защищал губернатор.



За 2022 год регион получил 6,1 млрд руб. таких кредитов. Часть этих средств пошла на строительство улично-дорожной сети в четырех районах и микрорайонах Екатеринбурга.



В том числе «Атомстройкомплекс» уже сдал в эксплуатацию участки улиц Айвазовского и Циолковского неподалеку от Южного автовокзала. Там обустроено наружное освещение, реконструированы и установлены светофорные объекты, смонтированы малые архитектурные формы. Выполнены велодорожки и тротуары. Вдобавок на территории уложен газон и посажены деревья. Удалось как посадить новые, так и сохранить старые кусты сирени. Общая стоимость двух проектов составила почти 160 млн руб.



В Новокольцовском микрорайоне за счет инфраструктурных кредитов строится улично-дорожная сеть, которая свяжет новостройки с деревней Международного фестиваля университетского спорта и крупными дорогами Екатеринбурга. Помимо этого, в Новокольцовском к фестивалю возводятся пять общежитий, общественный и медицинский центр, тренировочное поле с беговыми дорожками. Неподалеку достраивается Дворец водных видов спорта. Кроме того, после окончания игр на прилегающей к деревне фестиваля территории стартует реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7 тыс. 700 студентов IT-направлений, а также будущих экономистов, управленцев и лицеистов специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.



Также на ВИЗе-Правобережном строятся коммунальные сети, которые позволят начать на этой территории активное строительство.



В Солнечном микрорайоне идет строительство трамвайной линии для улучшения его транспортной доступности. Первая часть должна быть построена к началу 2024 года. Начальный этап проекта предусматривает создание путей, которые соединят существующую остановку «Мусоргского» и конечную на улице Чемпионов. В рамках второго рабочие проложат рельсы вплоть до улицы Нескучной, где создадут трамвайное кольцо.



Там же возводится губернаторский лицей на 1,2 тыс. мест. Образовательное учреждение должно получить передовое оснащение и стать многофункциональным пространством. В проекте здания также предусмотрено обилие естественного освещения. У учебных классов будут светопрозрачные стены, которые позволят свету поступать не только через окна, но и из коридоров. На крыше лицея появятся зеленые насаждения, а на пришкольной территории возведут амфитеатр. Даже школьные лестницы оборудуют так, чтобы на ступенях можно было устроиться на отдых и подзарядить мобильные устройства. Объект будет сдан в конце 2023 года.



Кроме того, в Академическом районе (застройщик — АО СЗ «РСГ-Академический») продолжается строительство поликлиники для взрослых. Она находится в квартале № 12 и должна быть сдана в текущем году. Взрослая поликлиника — ближайший к сдаче объект из большого проекта медицинского кластера в Академическом. Уточним, что медицинский кластер в Академическом районе станет одним из ключевых объектов наукограда. На его площадке должны разместиться несколько лечебных и научных учреждений, в том числе районный медицинский центр, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк «Академический», инновационный онкоцентр и центр реабилитации.



Предполагается, что экономический эффект от реализации всех проектов покроет полную стоимость полученных бюджетных кредитов. Добавим, что в России объем средств инфраструктурных бюджетных кредитов на 2021-2025 годы составляет 1 трлн руб. В этом году на инфраструктурные проекты будет дополнительно выделено 250 млрд руб. бюджетных кредитов и 50 млрд руб. — на модернизацию общественного транспорта.