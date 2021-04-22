Житель Екатеринбурга осужден за серию краж велосипедов общей стоимостью более 287 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Руслана Хайрулина к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина осужден за несколько велосипедных краж, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что с мая по июнь 2022 года осужденный украл четыре велосипеда. Общий объем причиненного потерпевшим ущерба превысил 287 тыс. руб.
Среди жертв екатеринбуржца оказался олимпийский чемпион Сергей Устюгов, у которого 3 июня украли велосипед марки Specialized SJ HT Comp Carbon 29 за 150 тыс. руб. Р. Хайруллин перекусил плоскогубцами противоугонный трос и унес велосипед с собой.
В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба».
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