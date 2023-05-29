Житель Ревды осужден за кражу 17 велосипедов общей стоимостью 227 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Ревдинский городской суд приговорил местного жителя Александра Перминова к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже 17 велосипедов общей стоимостью 227 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного рассмотрения дела установлено, что осужденный присваивал велосипеды, которые хранились в подвалах, подъездах или рядом с жилыми домами. Свою вину мужчина признал.



Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину».