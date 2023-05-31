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Звукорежиссер из Екатеринбурга осужден за кражу музыкального оборудования за 3 млн рублей из УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя Михаила Кукурузова. Мужчина признан виновным в краже музыкальных инструментов и оборудования общей стоимостью 3 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что осужденный работал звукорежиссером в Специализированном учебно-научном центре Уральского государственного федерального университета (СУНЦ УрФУ). В период с марта по июнь 2022 года он похитил из актового зала учреждения музыкальное оборудование и инструменты. Их стоимость превысила 2,9 млн руб.

Также в период с апреля по июль 2022 года М. Кукурузов вызвался отремонтировать электрогитару и педали эффектов одного из посетителей факультатива литературного театра СУНЦ УрФУ. Вместо этого мужчина присвоил себе оборудование.

Похищенное екатеринбуржец сдавал в комиссионный магазин. Свою вину звукорежиссер полностью признал.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, в особо крупном размере», части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину». М. Кукурузов приговорен к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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