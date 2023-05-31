Звукорежиссер из Екатеринбурга осужден за кражу музыкального оборудования за 3 млн рублей из УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Ревдинский городской суд приговорил местного жителя Александра Перминова к 6 годам 9 ...11.01.2023 Житель Екатеринбурга осужден за серию краж велосипедов общей стоимостью более 287 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Руслана Хайрулина к ...14.02.2022 В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю за покушение на кражу денег из банкомата
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку ...02.12.2021 Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже подержанных автомобилей на сумму 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...