Екатеринбургский суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с ущербом в 67 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников предполагаемой организованной преступной группы из Екатеринбурга, Москвы, Кургана и Перми. По версии следствия, мошенникам удалось похитить более 66,5 млн руб.



Как сообщает пресс-служба ведомства, с января 2010 по ноябрь 2021 года функционировала мошенническая группировка, которую организовал 34-летний житель Екатеринбурга.



«Злоумышленники предоставляли услуги по совершению незаконных банковских операций, которые позволяли «заказчикам» данной услуги избежать финансового и налогового контроля за оборотом денежных средств. Обвиняемые подыскивали в сети Интернет объявления о продаже юридических лиц, после чего оформляли договор купли-продажи на номинального директора. Также образовывали новые организации через подставных лиц. В качестве органов управления данных организаций привлекались лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также граждане, ищущие дополнительный заработок, которые подписывали необходимые документы за обещанную плату», — говорится в сообщении.



В зависимости от роли и степени участия члены группировки обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, в особо крупном размере» и части 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц». В отношении двух участников группы уголовные дела выделены в отдельное производство.



Уголовные дела направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.