Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 24,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Невьянске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...19.08.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму свыше 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге прокуратора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...07.12.2018 В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...17.08.2017 В Нижнем Тагиле бывших работников ТСЖ будут судить за хищение 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по ...