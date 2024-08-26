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Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 24,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 24,4 млн руб., а также легализиции незаконно полученных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, два директора управляющих компаний города Нижняя Тура в период с января 2017 года по декабрь 2019 года похитили средства, перечисляемые им гражданами в качестве оплаты электроэнергии и горячего водоснабжения. Вместо того, чтобы передать деньги ресурсоснабжающим организациям, они приказали своим подчиненным отправить их на счета подконтрольных им лиц и организаций. Также сообщается, что один из мошенников приобрел в собственность квартиру с целью легализации части похищенной суммы.

В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Один из них был также обвинен в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).

После вручения заключения прокуратуры обвиняемым дело будет направлено в суд города Нижняя Тура для рассмотрения.
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