Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 24,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 24,4 млн руб., а также легализиции незаконно полученных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, два директора управляющих компаний города Нижняя Тура в период с января 2017 года по декабрь 2019 года похитили средства, перечисляемые им гражданами в качестве оплаты электроэнергии и горячего водоснабжения. Вместо того, чтобы передать деньги ресурсоснабжающим организациям, они приказали своим подчиненным отправить их на счета подконтрольных им лиц и организаций. Также сообщается, что один из мошенников приобрел в собственность квартиру с целью легализации части похищенной суммы.



В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Один из них был также обвинен в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).



После вручения заключения прокуратуры обвиняемым дело будет направлено в суд города Нижняя Тура для рассмотрения.