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Право собственности: как супругам купить квартиру

Частная собственность может быть индивидуальной или общей. В первом случае она принадлежит одному человеку, во втором — двум и более лицам. Общая собственность может быть совместной и долевой. В первом случае, если говорить о недвижимости, жилплощадь в равной степени принадлежит всем собственникам. При долевой собственности каждому собственнику выделяется доля. Такие доли могут быть равными и неравными.

По умолчанию, квартира купленная супругами, считается совместно нажитым имуществом и в равной мере принадлежит им обоим. Даже если жилье оформлено на одного из супругов, который считается титульным собственником, оно все равно находится в общей совместной собственности. Вариант, когда оформлением сделки занимается один из супругов, на рынке весьма распространен.

Право собственности: как супругам купить квартиру

У совместной собственности на квартиру есть свои особенности. Например, если купите квартиру в Обнинске, находясь в браке, то оформить имущественный вычет смогут оба супруга. Общее имущество нельзя забрать за долги. Чтобы продать квартиру или сдать ее в аренду, нужно будет получить согласие всех сособственников.

Популярность приобретения жилья в долевую собственность связана с материнским капиталом. Если на покупку недвижимости направлен материнский капитал, то жилье оформляется в общую долевую собственность владельца сертификата, его супруга (супруги) и всех детей. Размер доли определяется по соглашению. Для регистрации права общей долевой собственности обращаются в МФЦ или Росреестр с соответствующим заявлением и пакетом документов.

Но и без материнского капитала супруги могут приобрести квартиру в долевую собственность. Размер долей и их количество может быть разным. Например, если один из супругов вложился в покупку и ремонт больше, чем второй, то ему по договоренности может быть выделена большая доля в квартире. Переоформить в долевую можно и совместную собственность. Распоряжаются долей более свободно: ее можно продать, завещать, подарить. При продаже доли преимущественное право на покупку имеют совладельцы.

Что касается имущественного вычета, то в случае приобретения жилья в общую долевую собственность после 1 января 2014 года, вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов каждого из сособственников.

Если один из супругов хочет стать единственным владельцем купленной в браке недвижимости, то понадобится брачный договор. Это наиболее простой, хотя и не единственный инструмент для улаживания будущих имущественных разногласий. Такой договор можно оформить, уже находясь в браке, непосредственно перед покупкой недвижимости и распространить его только на эту конкретную собственность. Документ обязательно должен быть заверен нотариусом.

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