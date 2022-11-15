Как проверить квартиру перед покупкой?

Рынок недвижимости в Северной столице активно развит. Немалое количество предложений как в новостройках, так и вторичного жилья. Купить подходящую квартиру в Санкт-Петербурге помогут риэлторы из "Этажей". Компания заключает сделки более 20 лет и в курсе всех подводных камней. Если вы покупаете квартиру впервые, то совершенно естественно переживать об успешности сделки.



Как себя обезопасить при покупке жилья?

1. Следует проверить документы, подтверждающие личность собственника. Удостоверьтесь в подлинности паспорта гражданина РФ. В нем не должно быть исправлений, иных пометок, которых не должно быть в документе. Все данные паспорта должны совпадать с данными в документах на квартиру.



2. Следует проверить правоустанавливающие документы на собственность. Только на основании них человек имеет право распоряжаться недвижимостью. Это не только договор купли-продажи, но и выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К слову, ее можно получить самостоятельно до осмотра квартиры. Для этого достаточно подать заявление в МФЦ. Благодаря этому вы получите всю нужную информацию: о собственнике, возможную историю запретов и перепланировок, что тоже немаловажно. Здесь же возможны нюансы, связанные с тем, что если продавец состоит или состоял в браке, обязательно нужно получить нотариально заверенное согласие от второго супруга на продажу квартиры.



3. Если продаваемая квартира находилась в ипотеке, необходимо проверить справку о погашении кредита.

4. Справка о регистрации по форме 9. Эту справку собственник жилья получает также через МФЦ или портал госуслуг. Это поможет вам обезопасить себя от внезапно появившихся после совершения сделки новых собственников жилья. Ими могут оказаться люди, отбывающие тюремный срок или находящиеся на длительном лечении. Еще сложнее, если в квартире прописаны несовершеннолетние. Понадобиться согласие органов опеки. Они должны будут удостовериться, что у ребенка есть альтернативное жилье, не худшее по условиям проживания.

5. Запросите справку ПНД и НД. Это справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Они подтвердят дееспособность продавца. В противном случае велик риск дальнейшего оспаривания сделки.

6. Не лишним будет уточнить отсутствие задолженностей по обязательным платежам за жилплощадь. Новый собственник не обязан оплачивать долги по коммунальным платежам за воду, электроэнергию и т.п. Но будет необходимым доказать, что они накоплены предыдущим собственником. А вот долги по оплате капитального ремонта перейдут к новому собственнику вместе с квартирой.

Будьте внимательны при оформлении документов и заручитесь поддержкой специалиста.

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