Краснотурьинская прокуратура отправила в суд дело работника шахты «Северопесчанская» по обвинению в смерти проходчика

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Краснотурьинская прокуратура отправила в суд дело работника шахты «Северопесчанская» по обвинению в смерти проходчика, произошедшей из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.



По версии следственных органов, в апреле 2024 года обвиняемый получил наряд на проведение взрывных работ. Необходимые для этого материалы он складировал в неположенном месте. Затем обвиняемый, нарушив инструкции и правила безопасности, дал указание другому проходчику произвести подрыв без присутствия руководителя работ и до назначенного срока.



В результате поданного для детонации электроимпульса неиспользованные взрывчатые вещества, находившиеся в неположенном месте, взорвались. Детонация и последовавшие разрушения повлекли за собой смерть второго проходчика.



Нарушившему правила безопасности работнику предъявлены обвинения по по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.