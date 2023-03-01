УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

Краснотурьинская прокуратура отправила в суд дело работника шахты «Северопесчанская» по обвинению в смерти проходчика

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Краснотурьинская прокуратура отправила в суд дело работника шахты «Северопесчанская» по обвинению в смерти проходчика, произошедшей из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следственных органов, в апреле 2024 года обвиняемый получил наряд на проведение взрывных работ. Необходимые для этого материалы он складировал в неположенном месте. Затем обвиняемый, нарушив инструкции и правила безопасности, дал указание другому проходчику произвести подрыв без присутствия руководителя работ и до назначенного срока.

В результате поданного для детонации электроимпульса неиспользованные взрывчатые вещества, находившиеся в неположенном месте, взорвались. Детонация и последовавшие разрушения повлекли за собой смерть второго проходчика.

Нарушившему правила безопасности работнику предъявлены обвинения по по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.03.2023 В Серове гендиректор компании «Ек-Строй» предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области перед судом предстанет генеральный директор ООО «Ек-Строй» за ...

27.10.2021 Главный инженер шахты ВГОКа в Свердловской области обвиняется в гибели рабочего

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Главный инженер шахты «Южная» АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) ...

18.09.2018 По факту гибели сотрудника предприятия УГМК в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Краснотурьинск, 18.09.2018. Прокуратура Краснотурьинска провела проверку в связи с несчастным случаем на ...

26.01.2016 В суд направлено уголовное дело по факту взрыва на шахте «Южная» Высокогорского ГОКа

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2016. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя взрывных работ ...

05.06.2009 Причиной смерти проходчика шахты «Черемуховская» СУБРа ОК РУСАЛ стало удушье

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2009. Причиной смерти проходчика шахты «Черемуховская» СУБРа ОК РУСАЛ стало удушье, говорится ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1