Краснотурьинская прокуратура отправила в суд дело работника шахты «Северопесчанская» по обвинению в смерти проходчика

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области перед судом предстанет генеральный директор ООО «Ек-Строй» за ...27.10.2021 Главный инженер шахты ВГОКа в Свердловской области обвиняется в гибели рабочего
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Главный инженер шахты «Южная» АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) ...18.09.2018 По факту гибели сотрудника предприятия УГМК в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело
УрБК, Краснотурьинск, 18.09.2018. Прокуратура Краснотурьинска провела проверку в связи с несчастным случаем на ...26.01.2016 В суд направлено уголовное дело по факту взрыва на шахте «Южная» Высокогорского ГОКа
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2016. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя взрывных работ ...05.06.2009 Причиной смерти проходчика шахты «Черемуховская» СУБРа ОК РУСАЛ стало удушье
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2009. Причиной смерти проходчика шахты «Черемуховская» СУБРа ОК РУСАЛ стало удушье, говорится ...