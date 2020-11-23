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В Екатеринбурге горит Театр музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге произошло возгорание в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. Об этом сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают спасатели. Они поднимаются на крышу здания, где находится несколько человек, сообщают очевидцы.
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