В Екатеринбурге горит Театр музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. В Железнодорожном районе Екатеринбурга горят склады, сообщают очевидцы в социальных ...02.09.2014 В Екатеринбурге горит офисное здание по ул. Сони Морозовой, 180
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2013. В Екатеринбурге горит четырехэтажное офисное здание по ул. Сони Морозовой, 180. Как ...30.05.2012 Свердловский государственный театр музыкальной комедии, Свердловский государственный театр драмы и «Коляда-театр» получили гранты губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2012. Свердловская государственная академическая филармония, Свердловский государственный ...29.12.2009 Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в Свердловском академическом театре музыкальной комедии
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. Прокурору Свердловской области Юрию Пономареву поручено разобраться в причинах пожара в ...28.12.2009 Главное управление МЧС РФ по Свердловской области: Дополнительных проверок систем пожарной безопасности в екатеринбургских театрах и кинотеатрах из-за пожара в Театре музыкальной комедии проводиться не будет
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2009. Дополнительных проверок систем пожарной безопасности в екатеринбургских театрах и ...