В Екатеринбурге горит Театр музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбурге произошло возгорание в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. Об этом сообщает ТАСС.



На месте происшествия работают спасатели. Они поднимаются на крышу здания, где находится несколько человек, сообщают очевидцы.