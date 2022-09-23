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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на Уралмаше превышение допустимой концентрации углерода в 3,5 раза после пожара на улице Коммунистической

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Региональное Управление Роспотребнадзора, в связи с пожаром в промышленной зоне на улице Коммунистической в Екатеринбурге, организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки — на улицах Восстания и Молодежи. В результате проверки было выявлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Специалисты Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят исследования по показателям, характерным для данного вида возгорания: диоксид азота, оксид углерода, углерод (сажа), диоксид серы, сероводород, формальдегид, фенол, гидрохлорид, гидрофторид, аммиак, акролеин, взвешенные частицы 2,5, взвешенные частицы 10, взвешенные вещества. Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром в микрорайоне Уралмаш произошел пожар в промышленной зоне. На площади 1,2 тыс. кв. м. горели старые покрышки. Для ликвидации возгорания было задействовано 45 специалистов и 19 единиц техники, а также вертолет Ми-8.
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