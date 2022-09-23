Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на Уралмаше превышение допустимой концентрации углерода в 3,5 раза после пожара на улице Коммунистической

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Пожарные работают на месте возгорания в промышленной зоне Екатеринбурга на улице ...23.09.2022 Роспотребнадзор заявил об отсутствии превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в максимально разовых ...22.07.2022 Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ в воздухе Березовского после пожара на мусорном полигоне
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ведет контроль качества воздуха в ...12.05.2022 Роспотребнадзор выявил превышение концентрации вредных веществ в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с возникшим на ...10.08.2010 В Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций вредных веществ
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2010. На территории Свердловской области с 30 июля 2010 года организован ежедневный ...