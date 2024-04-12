В Екатеринбурге пожарные тушат возгорание на площади 1 тыс. кв. метров в промышленной зоне на улице Коммунистической

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Пожарные работают на месте возгорания в промышленной зоне Екатеринбурга на улице Коммунистической. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В Екатеринбурге горят покрышки в промзоне на площади 1 тыс. кв. метров На месте работают 45 специалистов и 19 единиц техники», — говорится в сообщении.



Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания, сообщается в Telegram-канале ведомства.