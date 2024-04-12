В Екатеринбурге пожарные тушат возгорание на площади 1 тыс. кв. метров в промышленной зоне на улице Коммунистической

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...31.01.2024 В Карпинске пожарные тушат возгорание в цехе на площади 800 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Карпинске загорелся цех с паллетами. Огонь охватил площадь в 800 кв. метров, сообщает ...05.05.2023 Огнеборцам удалось локализовать пожар в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 4 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в промышленной зоне Чкаловского района. На ...05.05.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга пожарные тушат пластиковый мусор на площади 2 тыс. ...25.04.2023 Под Первоуральском на площади 1,5 тыс. кв. метров горит пилорама
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Огонь ...