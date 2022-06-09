ЕВРАЗ НТМК провел необходимые мероприятия для соблюдения регламента в периоды неблагоприятных метеорологических условий

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. В 2023 году в Нижнем Тагиле было объявлено восемь случаев неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе первой степени. Специалисты ЕВРАЗ НТМК провели все необходимые мероприятия для соблюдения регламента в периоды НМУ, утвержденного приказом министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.





Фото предоставлено РЦКО «Урал» ЕВРАЗа



Всего периоды НМУ в Нижнем Тагиле в текущем году составили 1 тыс. 176 часов. За это время специалисты аккредитованной лаборатории ЕВРАЗ НТМК отобрали 1 тыс. 750 проб атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам в жилых районах города. Концентрации загрязняющих веществ находились в пределах максимальных разовых предельно допустимых концентрациях, кроме двух проб по взвешенным веществам, что составляет 0,17% от общего числа проанализированных проб.



Производственные цеха комбината в полном объеме выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ. В том числе действует запрет слива отработанного масла, ограничение пропарки цистерн и погрузки химических продуктов КХП, работает усиленный контроль за технологическим режимом работы агрегатов, влияющих на загрязнение атмосферы, усиленный контроль загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам.



Контроль за исполнением мероприятий проводится в соответствии с установленным порядком. Все результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха в обязательном порядке направляются в контролирующие надзорные органы.