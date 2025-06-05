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05.06.2025

Экологи ЕВРАЗ НТМК провели открытые замеры состояния атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. Экологи ЕВРАЗ НТМК провели открытые замеры состояния атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. На автоматизированной передвижной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, они вместе с журналистами городских СМИ побывали в нескольких районах города и отобрали воздух для дальнейшего анализа, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Экологи ЕВРАЗ НТМК провели открытые замеры состояния атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле

«В управлении охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК — 48 человек, в зоне внимания которых контроль за деятельностью предприятия по охране водных объектов, по обращению с отходами производства и потребления, рациональному природопользованию, по охране атмосферного воздуха. Так, специалисты лаборатории контроля атмосферы регулярно выезжают на замеры в три-пять контрольных точек в Нижнем Тагиле, а также в городе Кушве. Ежегодно экологи делают более 12 тыс. измерений городского воздуха по всем нормируемым для предприятия веществам, и более 99 % замеров показывают, что содержание загрязняющих веществ в воздухе в контрольных точках не превышает предельно допустимых концентраций», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Передвижная лаборатория создана на базе современного микроавтобуса и оснащена аттестованной аппаратурой для проведения анализа проб воздуха. Встроенная метеостанция определяет скорость и направление ветра, влажность и температуру воздуха. Установленный бортовой компьютер фиксирует адреса точек, в которых делают замеры. ЕВРАЗ НТМК анализирует воздух на содержание в нем 19 веществ. Еще восемь дополнительно определяет сторонняя аккредитованная организация. Итоги исследований ежемесячно направляют в Роспотребнадзор.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК имеет лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Лаборатория также имеет необходимую аккредитацию. Ее оборудование регулярно проходит поверку в метрологических центрах страны. Для замеров используются методики, рекомендованные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидрометом.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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