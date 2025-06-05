Управление охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК успешно прошло экологическую аттестацию

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Управление охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК успешно прошло углубленную процедуру подтверждения компетентности. Эту процедуру Росаккредитация проводит раз в пять лет, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Экологи в течение нескольких месяцев проводили масштабную работу по подготовке и разработке необходимых документов, подтверждающих соответствие лабораторий комбината ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий» и критериям аккредитации Минэкономразвития. Специалисты подтвердили компетентность по 112 методикам исследований и получили разрешение на использование семи новых. Эксперты Национального института аккредитации отметили высокий уровень квалификации персонала ЕВРАЗ НТМК, отличную технику ведения лабораторных работ, соблюдение всех норм охраны труда, точность проводимых исследований, а также оснащение современными техническими средствами.«ЕВРАЗ последовательно инвестирует в развитие и модернизацию лабораторной базы, а также повышение квалификации персонала. Внедрение новых методик исследований, освоение современного оборудования и участие в программах повышения квалификации позволяют специалистам лабораторий оставаться на передовой экологического мониторинга и контроля. Это гарантирует своевременное и точное выявление потенциальных экологических рисков и разработку эффективных мер по их устранению», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.Деятельность управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК не ограничивается только контролем за соблюдением нормативов. Специалисты активно участвуют в научно-исследовательской работе, сотрудничают с научными организациями, разрабатывают и внедряют новые технологии в области охраны окружающей среды.Напомним, за последние три года ЕВРАЗ НТМК закупил более 20 видов оборудования для замеров — портативные гигрометры, ультразвуковые ванны, перемешивающие устройства с подогревом, роторный испаритель, портативные кислородомеры, рH-метры, а также культиваторы для выращивания водорослей, пробоотборные трубки, климатические комплексы, различные виды аспираторов воздуха, автоматические пипетки-дозаторы. На эти цели компания направила около 10 млрд руб.