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Экологические лаборатории НТМК подтвердили соответствие замеров воды и воздуха ГОСТу

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Лаборатории управления охраны природной среды Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) прошли обязательную инспекторскую проверку в национальной системе аккредитации, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Экологические лаборатории НТМК подтвердили соответствие замеров воды и воздуха ГОСТу
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Надзорная инстанция подтвердила, что лаборатории полностью соответствуют ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий»: с высокой точностью контролируют эффективность пылегазоочистного оборудования в цехах и подразделениях комбината, следят за соответствием нормативам выбросов в воздушный бассейн и отслеживают качество питьевых, природных, технологических и сточных вод предприятия.

Специалисты НТМК подтвердили свою компетентность по 101 методике исследований и получили разрешение на использование 13 новых. Эксперты контролирующих органов отметили высокий уровень квалификации персонала, соблюдение сотрудниками всех норм техники безопасности, точность проводимых исследований, а также оснащение современными техническими средствами.

«Успешно пройденная аккредитация подтверждает высокую точность результатов исследований наших лабораторий, профессионализм и компетентность специалистов», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.
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