Экологические лаборатории НТМК подтвердили соответствие замеров воды и воздуха ГОСТу

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу 153 современных трансформатора взамен устаревших. ...09.06.2022 ЕВРАЗ НТМК запустил автоматизированную передвижную лабораторию для контроля состояния воздуха
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. ЕВРАЗ НТМК запустил в эксплуатацию автоматизированную передвижную лабораторию, которая ...30.04.2021 ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие системы энергоменеджмента требованиям новой версии международного стандарта
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) ЕВРАЗа получил сертификат соответствия ...31.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК до 2023 года подтвердил право проводить испытания рельсов по европейским и американскому стандартам
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2020. Отдел технического контроля и Испытательный центр ЕВРАЗ ЗСМК подтвердили действующие ...18.07.2016 ЕВРАЗ НТМК расширил полномочия своего аналитического центра
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2016. Экологи Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...