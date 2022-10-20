Ведомственная рокировка

Минэкономразвития делегировало часть своих полномочий в туристической сфере. После роспуска Ростуризма в октябре 2022 года министерство получило его функции. Но у сотрудников ведомства не хватает необходимых навыков для курирования подобных вопросов. Есть вероятность, что такие делегирования полномочий продолжатся. Также не исключено, что в будущем может появиться общественный совет для взаимодействия с представителями отрасли.Минэкономразвития РФ передают функцию по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. За эту работу будет ответственна Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Также ведомство получает надзорные функции над организациями. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Росаккредитация будет устанавливать требования для каждой категории объектов, чтобы создать безопасные и качественные условия для туристов. Сейчас ведомство занимается разработкой новых подходов к организации системы аккредитации в туристической сфере. В ведомстве отмечают, что в условиях растущего спроса на внутренний туризм отрасль нуждается в глубокой модернизации.«Мы получили новые функции и сейчас ведем активную работу с отраслью — с гостиницами, отраслевыми ассоциациями, аккредитованными организациями и регионами. Выявили большое количество позиций и мнений, на их основе будем совершенствовать подход к аккредитации в данной области, повышать ее прозрачность», — прокомментировал глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев назвал решение о делегировании полномочий ожидаемым. По его словам, Минэкономразвития «не сильно хочет и не слишком может вести этот функционал». Эксперт отметил, что существует еще ряд нерешенных, но важных для представителей отрасли вопросов. Например, о том, кто будет осуществлять контроль за единым реестром для туристических агентств. Есть вероятность, что министерство передаст эти вопросы другим ведомствам.М. Мальцев также предполагает, что может появиться общественный орган для взаимодействия с участниками туристического рынка.«Вопрос в наличии квалифицированных сотрудников. Возможно, потребуется вводить общественный совет, потому что здесь сложно обойтись какими-то строгими цифрами, критериями и стандартами. Нужен контакт с профессиональным сообществом, чтобы держать руку на пульсе, и с самими туристами. Я полагаю, что появится какой-то еще общественный орган при этом регуляторе», — считает президент УАТ.Напомним, что Минэкономразвития получило функции Ростуризма после роспуска последнего в октябре 2022 года. М. Мальцев отмечает, что подобные перестановки доказали важность работы общественных объединений. Регулирование туризма имело разные формы, эта сфера курировалась разными министерствами. У каждого руководителя ведомств были свой подход и приоритеты, но М. Мальцев утверждает, что с федеральными органами власти обычно удавалось найти общий язык. На каждом этапе были свои плюсы и минусы, так будет и сейчас, ожидает президент УАТ.Уточним, что после упразднения Ростуризма деньги, предназначенные для его обслуживания, оказались в резервном фонде правительства РФ. Минэкономразвития обещало исполнить все обязательства, взятые до этого Ростуризмом.Отметим, что Росаккредитация — это федеральная служба, появившаяся в 2011 году. Она находится в ведении Минэкономразвития и отвечает за формирование единой национальной системы аккредитации, контроль над деятельностью аккредитованных лиц, создание и ведение реестров.