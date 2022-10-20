Федеральная служба по аккредитации получила часть функций по регулированию туристической деятельности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). ...

УрБК, Москва, 20.10.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму ...

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об обязательной ...

Свердловский губернатор подписал закон об обязательной аккредитации гидов

Рособрнадзор лишил УрФЮИ аккредитации по программам высшего образования

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью ...