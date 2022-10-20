Федеральная служба по аккредитации получила часть функций по регулированию туристической деятельности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). ...20.10.2022 Президент РФ Владимир Путин упразднил Ростуризм
УрБК, Москва, 20.10.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму ...24.05.2021 Свердловский губернатор подписал закон об обязательной аккредитации гидов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об обязательной ...17.10.2016 Рособрнадзор лишил УрФЮИ аккредитации по программам высшего образования
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью ...28.01.2011 В России создается единая система аккредитации
УрБК, Москва, 28.01.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О единой национальной системе аккредитации». ...