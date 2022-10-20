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Вчера, 10:44

Федеральная служба по аккредитации получила часть функций по регулированию туристической деятельности

УрБК, Москва, 09.08.2023. Федеральная служба по аккредитации получила часть функций Минэкономразвития РФ. Речь идет об обязанностях, связанных с регулированием туристической деятельности. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Служба по аккредитации будет оказывать государственные услуги по аккредитации организаций, занимающихся классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Ведомство будет вести перечень подобных организаций и классифицируемых ими объектов, а также вести за ними государственный контроль.

Напомним, что в октябре 2022 года был упразднен Ростуризм. Его функции были переданы Минэкономразвития.
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