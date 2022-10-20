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Вчера, 14:02

В УАТ ожидают появления в России нового общественного органа для взаимодействия с участниками туристического рынка

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. При Минэкономразвития РФ или Федеральной службе по аккредитации может появиться общественный орган для взаимодействия с участниками туристического рынка. Власти могут пойти на такой шаг после того, как служба по аккредитации получила часть функций по регулированию рынка. Такой прогноз дал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Вопрос в наличии квалифицированных сотрудников. Возможно, потребуется вводить общественный совет, потому что здесь сложно обойтись какими-то строгими цифрами, критериями и стандартами. Нужен контакт с профессиональным сообществом, чтобы держать руку на пульсе, и с самими туристами. Я полагаю, что появится какой-то еще общественный орган при этом регуляторе», — рассказал он УрБК.

Само решение о передаче части функций Минэкономразвития эксперт назвал ожидаемым. По его словам, было понятно, что министерство «не сильно хочет и не слишком может вести этот функционал». М. Мальцев допускает, что ведомство делегирует и другие свои полномочия в сфере туризма.

Напомним, что в октябре 2022 года был упразднен Ростуризм. Его функции были переданы Минэкономразвития.
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