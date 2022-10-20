В УАТ ожидают появления в России нового общественного органа для взаимодействия с участниками туристического рынка

УрБК, Москва, 09.08.2023. Федеральная служба по аккредитации получила часть функций Минэкономразвития РФ. Речь идет об ...20.10.2022 Структура Минэкономразвития РФ изменена в связи с передачей функций Ростуризма
УрБК, Москва, 20.10.2022. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре ...27.04.2022 В Уральской ассоциации туризма прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации ООН
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Россия заявила о своем намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). ...04.03.2011 В России упразднена Федеральная служба страхового надзора
УрБК, Москва, 04.03.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об упразднении Федеральной службы страхового ...28.01.2011 В России создается единая система аккредитации
УрБК, Москва, 28.01.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О единой национальной системе аккредитации». ...