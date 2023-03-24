В Карпинске пожарные тушат возгорание в цехе на площади 800 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Карпинске загорелся цех с паллетами. Огонь охватил площадь в 800 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.На месте ЧП работают 33 спасателя и девять единиц спецтехники. Открытое горение уже ликвидировано, тушение продолжается.Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Информации о пострадавших нет.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

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