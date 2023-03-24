В Карпинске пожарные тушат возгорание в цехе на площади 800 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...22.09.2021 В Карпинске произошел пожар в производственно-административном здании на площади 864 квадратных метра
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Карпинске сегодня на улице Заречной примерно в 08.30 загорелось ...05.11.2020 В здании бизнес-центра «Сенат» в Екатеринбурге произошло возгорание на площади 20 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. В Екатеринбурге в здании бизнес-центра «Сенат» на ул. Горького 4 ноября произошло ...02.09.2014 Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Потушен пожар в офисном здании по ул. Сони Морозовой, 180 в Екатеринбурге, сообщает ...17.06.2013 В Екатеринбурге произошло возгорание базы «Спогат-2»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. В Екатеринбурге произошло возгорание базы по ул. Сибирский тракт. Об этом сообщает ...