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Вчера, 10:18

В тушении пожара на улице Коммунистической в Екатеринбурге задействовали вертолет Ми-8

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В тушении пожара на улице Коммунистической в Екатеринбурге задействовали вертолет Ми-8. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. метров. На место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории промышленной зоны, где воспламенились резиновые покрышки. В тушении пожара задействовано 45 специалистов и 19 единиц техники. Сотрудники Роспотребнадзора организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.
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