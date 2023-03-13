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В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. Огонь охватил площадь 3 тыс. кв. м., сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Перед прибытием пожарных здание самостоятельно покинули 110 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

Спасатели пытаются локализовать возгорание. Его тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте происшествия работают 49 пожарных и 16 единиц техники.

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