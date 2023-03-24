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В Екатеринбурге на площади 160 кв. метров горит автомойка на улице Венгерских Коммунаров

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. Загорелась автомойка и находящееся рядом бесхозное строение, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тушение огня осложняется наличием внутри автомойки газовых баллонов. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 160 кв. м. На месте происшествия задействованы 19 человек и четыре единицы спецтехники.

Информация о пострадавших не поступала. До прибытия пожарных объект самостоятельно покинули три человека.

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