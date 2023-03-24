В Екатеринбурге на площади 160 кв. метров горит автомойка на улице Венгерских Коммунаров

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Пожар в научно-производственном комплексе в Арамили удалось локализовать на площади 4 ...

Пожар на горящем заводе в Арамили удалось локализовать

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...

В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В поселке Луговской произошел пожар, охвативший площадь 400 кв. м. Об этом сообщается в ...

В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге на ул. Билимбаевской горит отдельно стоящий цех на промышленной ...

В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит цех на улице Билимбаевской

В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...