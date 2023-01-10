Площадь пожара в Арамили выросла до 4 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Площадь пожара в научно-производственном комплексе, находящемся в Арамили, выросла до 4 тыс. кв. м. На месте происшествия развернут оперативный штаб, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.





Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области



Возгорание произошло утром 24 марта на улице Клубной. Тушение огня осложняется риском распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. Пострадавшие отсутствуют, ранее с предприятия самостоятельно эвакуировались 110 человек.