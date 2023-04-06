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Вчера, 12:03

В Свердловской области за прошедшие выходные произошло 12 пожаров по вине местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области за прошедшие двое суток зафиксировано 12 лесных пожаров в Артемовском, Белоярском, Сысертском, Тугулымском городских округах, а также в лесничествах Нижнего Тагила, Билимбаевского, Невьянска, Байкаловского. Из них восемь возгораний ликвидировано и два локализовано, а в тушении огня задействовано более 80 человек.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, главной причиной возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Напомним, что вчера десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово. Вечером того же дня пожарные локализовали его на площади 2 тыс. кв. м., а затем ликвидировали открытое горение.

Спасатели призывают жителей региона быть особо аккуратными с огнем при посещении лесов. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8(800)100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ.

Добавим, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима. Для реагирования на возможные ландшафтные пожары за пределами населенных пунктов утверждены группировки сил и средств Уральской базы авиационной охраны лесов, добровольной пожарной охраны, дорожных служб и системы ЖКХ.

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