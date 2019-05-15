Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха

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В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

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Пожар на складе на Карьерной потушен

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