УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:34

Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших конструкций. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тушение возгораний в районе населенного пункта велось с 10 июля. В ночь на 13 июля огонь добрался до самого села. Сгорела 41 постройка, погибла женщина, двое мужчин получили ожоги.

В борьбе с пожаром были задействованы более 250 человек и 68 единиц техники. Применялись воздушные суда: вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны и самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС. Выполнено 40 сбросов воды общим объемом свыше 180 т.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:54 В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...

Вчера, 09:16 В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...

15.05.2019 В Нижнем Тагиле на площади более 200 кв. метров сгорела пилорама

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2019. В Нижнем Тагиле сегодня утром произошло возгорание пилорамы по ул. Индустриальная. ...

12.05.2017 В Екатеринбурге потушили пожар на складе пиломатериалов

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. Пожарные полностью потушили огонь на складе пиломатериалов по ул. Монтажников в ...

24.01.2013 Пожар на складе на Карьерной потушен

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2013. Вчера вечером, в 17:47, ликвидировано открытое горение на складе, расположенном по ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (306)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18