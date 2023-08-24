Гидрометцентр объявил 26 сентября высокую пожарную опасность на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...21.08.2023 В Свердловской области 21 и 22 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...24.06.2019 В Челябинской области 24-25 июня сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В большинстве районов Челябинской области с 24 по 25 июня 2019 года сохранится высокая ...02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...