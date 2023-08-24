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Гидрометцентр объявил 26 сентября высокую пожарную опасность на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области 26 сентября предупредили о высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано на сайте уральского Гидрометцентра.

Добавим, что, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Среднего Урана на 26 сентября было зафиксировано 22 лесных пожара на площади 311 га. На сегодняшний день Свердловская область возглавляет список регионов по числу и площади лесных пожаров в стране.
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