В Свердловской области до конца недели сохраняется высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области до конца недели сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«1–4 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале) и ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.