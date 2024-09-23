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Вчера, 17:44

В Свердловской области до конца недели сохраняется высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области до конца недели сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«1–4 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале) и ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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