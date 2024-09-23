В Свердловской области до конца недели сохраняется высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность. Об этом ...11.09.2024 В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность. Об этом ...24.08.2023 В Свердловской области 24 и 25 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...13.06.2023 В Свердловской области с 13 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни сохраняется высокая пожарная опасность. ...