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В Свердловской области 10-12 октября ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Свердловской области с 10 по 12 октября ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«10-12 октября местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) предупредили о том, что в ближайшие дни в регионе местами пройдут небольшие дожди. Также временами ожидается мокрый снег.
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