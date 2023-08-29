В Свердловской области 10-12 октября ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Свердловской области сегодня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое ...

В Свердловской области 29 августа ожидается высокая пожарная опасность

В Свердловской области с 25 по 28 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...