На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 9-11 октября ожидается температура воздуха от +3 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -2 градусов.



Кроме того, местами на территории региона пройдут небольшие дожди. Также временами ожидается мокрый снег.