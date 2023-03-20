На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на ...13.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...28.10.2022 На Среднем Урале прогнозируются похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...24.10.2022 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...