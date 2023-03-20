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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 9-11 октября ожидается температура воздуха от +3 до +10 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -2 градусов.

Кроме того, местами на территории региона пройдут небольшие дожди. Также временами ожидается мокрый снег.
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