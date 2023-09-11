На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 2-4 октября ожидается температура воздуха от +11 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +2 градусов.



Кроме того, местами на территории региона пройдут небольшие дожди.



По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, 2-5 октября температура воздуха в регионе будет превышать норму на 4-5 градусов. Дождь ожидается на севере Свердловской области, в ее южных районах небольшие осадки вероятны лишь местами, а в Екатеринбурге не исключается небольшой дождь 3 октября.