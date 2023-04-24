На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 24-26 апреля ожидается температура воздуха от +13 до +21 градуса. Ночью прогнозируется похолодание до +1 градуса.
Также, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, 27-28 апреля западный циклон принесет дожди и похолодание. 28 апреля на севере региона вероятны ночные заморозки от 0 до -5 градусов.
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