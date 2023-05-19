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В Свердловской области с весны составлено более 5,4 тыс. протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. 468 административных протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима. Проведено 18 тыс. 815 выездных проверок. Возбуждено 38 уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

Самыми распространенными нарушениями стали создание несанкционированных свалок, разведение костров, выжигание сухой растительности.

Патрулирования проводят сотрудники МЧС вместе с представителями полиции, местных администраций и общественных организаций. Проверки затрагивают лесные массивы и прилегающие территории, частные жилые дома, береговые зоны и места массового отдыха людей.
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