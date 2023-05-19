В Свердловской области с весны составлено более 5,4 тыс. протоколов о нарушении требований особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с момента объявления особого противопожарного режима 15 апреля ...17.05.2021 В Екатеринбурге усилят контроль за соблюдением противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов ...11.05.2021 Власти Екатеринбурга напомнили об ограничениях противопожарного режима в городе
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Власти Екатеринбурга обратили внимание жителей и гостей города на ограничения, ...24.05.2016 За нарушения противопожарного режима свердловчане оштрафованы на 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. С начала пожароопасного сезона в Свердловской области 38 лиц оштрафованы на общую сумму ...20.05.2011 Для пресечения доступа жителей Свердловской области в леса будут задействованы более 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2011. Правоохранительные органы Среднего Урала по поручению и.о. губернатора Свердловской ...