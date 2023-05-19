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19.05.2023

В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с момента объявления особого противопожарного режима 15 апреля была составлена 1 тыс. 841 протокол о его нарушении. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что сотрудники ведомства совместно с полицией, администрациями муниципалитетов и лесниками патрулируют частный сектор, садовые товарищества, береговые и лесопарковые зоны. С 15 апреля прошла 1 тыс. 895 профилактических рейдов. Пожарные подразделения выполнили 784 выезда на места возгорания сухой травы в пределах населенных пунктов и садовых товариществ. Возбуждено 940 административных расследований в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.

«Мы напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, на мангалах», — говорится в сообщении.

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