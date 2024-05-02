В праздничные дни на Среднем Урале выявили 107 нарушителей противопожарного режима

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УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило о том, что 8-10 июня ...