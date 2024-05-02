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Вчера, 10:41

В праздничные дни на Среднем Урале выявили 107 нарушителей противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В прошедшие майские праздники на территории Свердловской области было выявлено 107 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом пишет Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 12 апреля. Ранее УрБК писал о том, что с 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить патрулирование лесов региона. Особый противопожарный режим запрещает использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

Патрулирование вели 300 групп. Нарушителям режима грозит административный штраф в размере до 20 тыс. руб.
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