В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. С 5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает ...15.06.2023 В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим. Такое решение ...07.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...06.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на ...28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...