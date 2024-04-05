УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В муниципалитетах Северного управленческого округа режим будет введен с 19 апреля, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на заседании регионального правительства 11 апреля сообщил, что в период действия особого противопожарного режима в регионе будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ, а туристы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест.

«Все эти предупредительные меры направлены на защиту лесов Среднего Урала от пожаров. Кроме того, сейчас наша задача — обеспечить безопасность территорий и жителей региона в период паводка», — подчеркнул А. Шмыков.

Напомним, что из-за раннего схода снега по решению губернатора Евгения Куйвашева 5 апреля в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон.

К его началу в регионе была обеспечена полная готовность всех лесопожарных станций и авиаотделений Уральской авиабазы, сформирован резерв техники, оборудования и ГСМ, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, камеры системы «Лесохранитель» к работе готовы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.04.2024 В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. С 5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает ...

15.06.2023 В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим. Такое решение ...

07.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...

06.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на ...

28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (300)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18