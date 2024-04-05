В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. С 5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает ...

В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон

В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим. Такое решение ...