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В Свердловской области с 4 июля отменят особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В Свердловской области с 4 июля могут отменить действие особого противопожарного режима. Соответствующий вопрос завтра будет рассмотрен на заседании регионального правительства. Об этом написал в личном Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

«Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров», — сообщил Д. Паслер.

По его словам, все зарегистрированные пожары спасатели быстро устраняли, преимущественно в течение первых суток.

Напомним, что особый противопожарный режим был введен в Свердловской области с 19 апреля. В муниципалитетах Северного управленческого округа он был введен на неделю позже — с 26 апреля. Свердловчанам запрещалось разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ.
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