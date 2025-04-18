В Свердловской области с 4 июля отменят особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге с 19 апреля будет установлен особый противопожарный режим. ...13.05.2024 В праздничные дни на Среднем Урале выявили 107 нарушителей противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В прошедшие майские праздники на территории Свердловской области было выявлено 107 ...11.04.2024 В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. В ...15.06.2023 В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим. Такое решение ...28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...