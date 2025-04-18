В Свердловской области с 4 июля отменят особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. В Свердловской области с 4 июля могут отменить действие особого противопожарного режима. Соответствующий вопрос завтра будет рассмотрен на заседании регионального правительства. Об этом написал в личном Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.



«Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров», — сообщил Д. Паслер.



По его словам, все зарегистрированные пожары спасатели быстро устраняли, преимущественно в течение первых суток.



Напомним, что особый противопожарный режим был введен в Свердловской области с 19 апреля. В муниципалитетах Северного управленческого округа он был введен на неделю позже — с 26 апреля. Свердловчанам запрещалось разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора и сухой травы, а также проведение пожароопасных работ.