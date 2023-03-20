Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подготовку к паводкам и пожароопасному периоду

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал распоряжение членам областного правительства и главам муниципалитетов держать под контролем вопросы безопасности и стабильной работы систем жизнеобеспечения в период паводков и предстоящих лесных пожаров. Также он поручил в оперативном режиме предоставить отчет о проделанной работе по инструктажу жителей о мерах безопасности, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Все, что связано с безопасностью людей, безопасностью населенных пунктов, стабильностью работы систем жизнеобеспечения в период паводков и лесных пожаров, должно находиться на постоянном контроле региональной и местной власти. Сейчас погодные условия благоприятствуют активному таянию снега и льда, вскрытию рек. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы обеспечить безопасность жителей и территорий», — сказал Евгений Куйвашев.
В настоящее время в Свердловской области идет активное таяние снега и льда, вскрытие рек. Начало паводков в регионе ожидается с последних чисел марта до первых дней июня. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты девяти муниципальных образований.
В настоящее время для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод проводятся обследования гидротехнических сооружений на предмет надежности. Также в рамках подготовки к паводку в населенных пунктах, которые могут оказаться отрезанными от большой земли, власти создают необходимый запас продуктов, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов, обустраивают пункты временного размещения. На период пропуска весеннего половодья в 20 населенных пунктах предусмотрено создание 16 лодочных и шести паромных переправ.
Работа в пожароопасный сезон будет организована в соответствии с утвержденным Евгением Куйвашевым сводным планом тушения лесных пожаров. Глава региона поручил усилить контроль обстановки, предусмотреть возможность привлечения к тушению природных пожаров дополнительных сил, средств и техники. Контролировать пожарную обстановку в лесах будут с помощью авиационного и наземного патрулирования.
С учетом раннего таяния снега и теплой погоды ГУ МЧС России по Свердловской области было внесено предложение о введении в регионе особого противопожарного режима с 15 апреля. Евгений Куйвашев дал поручение по подготовке всех необходимых для этого документов.
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