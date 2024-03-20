Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил об усиленной подготовке к природным пожарам и паводкам в регионе

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Воронцов обсудили подготовку к пожаро- и паводкоопасному периодам. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Евгений Куйвашев обратил внимание на необходимость обеспечить максимальную защиту свердловчан, территорий и объектов инфраструктуры.



«В прошлом году аномальная жаркая температура привела к серьезным последствиям. Но мы все отстроили заново, граждане восстановили права на жилье. В этом году мы увеличили финансирование по вопросам, связанным с борьбой с пожарами. Мы рассчитываем, безусловно, на свои силы, на силы МЧС России по Свердловской области. Наши добровольцы, которые будут принимать участие в патрулировании, обучены. Безусловно, уже подготовлены и подписаны все планы. Я уверен, что в этом году должно быть все под контролем», — отметил глава региона.



На Среднем Урале сформирована необходимая нормативная база, утверждены планы мероприятий по минимизации рисков при возникновении ЧС, а также планы эвакуации населения в случае угроз. Утвержден сводный план тушения пожаров на территории региона, готовы планы тушения по всем 30 лесничествам.



Также созданы запасы финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ЧС и борьбы с их последствиями. На постоянном контроле властей региона находятся вопросы расширения минерализованных полос. За счет федерального и областного бюджетов выделено почти 990 млн руб. для материально-технического оснащения Уральской авиабазы, которая занимается мониторингом и тушением лесных пожаров.



Кроме того, стороны обсудили подготовку к паводкоопасному сезону. В настоящее время органами власти предусмотрена защита 11 мостовых сооружений, которые могут быть подтоплены. Шесть мостов обезопасят от ледохода при помощи взрывных работ, пять — механическим способом.



По словам Сергея Воронцова, Свердловская область готова к противопаводкому сезону.



«Что касается вопроса готовности к противопаводкому сезону — субъект готов. К лесопожарному сезону — не все зависит от нас. Мы готовы, мы проводим работу, но природные и метеорологические условия иногда непредсказуемы, в прошлом году мы это видели. То, что вы справитесь со всеми задачами, даже не возникает вопросов», — отметил он.



Помимо этого, по поручению главы региона Свердловская область начала подготовку к пожароопасному сезону с зимы. С начала года специалисты Уральской авиабазы занимаются зимним тушением тлеющих торфяников, которые могут стать причинами природных пожаров после схода снежного покрова. Тушение торфяных пожаров проходит по уникальной технологии, разработанной уральскими лесными пожарными и учеными Уральского государственного лесотехнического университета.