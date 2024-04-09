Свердловская область готовится к пожароопасному сезону и паводкам

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На территории Свердловской области будут усилены меры, принимаемые в рамках подготовки ...02.04.2024 Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...01.03.2012 Начало пожароопасного сезона в Свердловской области назначено на 14 апреля
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам готовности субъектов РФ УрФО к ...01.03.2012 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу начинает проверку готовности регионов к пожароопасному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам ...23.03.2009 К пожароопасному периоду 2009 года в Свердловской области будет подготовлена к работе 31 пожарно-химическая станция
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2009. В Свердловской области продолжается подготовка к пожароопасному периоду. В 26 ...