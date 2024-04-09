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Свердловская область готовится к пожароопасному сезону и паводкам

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Свердловская область готовится к пожароопасному сезону и паводкам. По поручению главы региона Евгения Куйвашева, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков поставил перед главами муниципальных образований ряд задач, которые необходимо реализовать до 1 апреля, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

К началу пожароопасного сезона и периоду паводков планируется провести обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов у населенных пунктов, убрать порубочные остатки, подготовить лесные дороги и водоемы и обеспечить выполнение противопожарных требований арендаторами земли. Также будут проведены выборочные проверки готовности муниципалитетов к чрезвычайным ситуациям. Для подготовки к паводкам планируется ослабить ледовый покров у 23 мостов, 23 ГТС и четырех русел рек.

«Сделаем все возможное, чтобы защитить города и села, обеспечить безопасность людей», — подчеркнул Алексей Шмыков.
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