Экономический ущерб от лесных пожаров в УрФО превысил 900 млн рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) предварительно составляет 905 млн руб. Подсчеты еще ведутся, плюс остается активен ряд пожаров, поэтому цифра еще не окончательная. Об этом рассказал сегодня пресс-конференции в Екатеринбурге начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
С момента начала пожароопасного сезона в уральских лесах прошло 22 тыс. патрулирований, что в 1,5 раза превышает результат прошлого года. Больше всего таких мероприятий прошло в Свердловской области — более 9 тыс. Во всем округе зафиксировано более 680 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. На Среднем Урале — 238.
Возбуждено более 400 административных дел, а сумма штрафов по ним составила 3,5 млн руб. Также возбуждено 25 уголовных дел, из которых два — в Свердловской области.
«В этом году регионы Урала также продолжают закупать лесопожарную технику и оборудование. В 2023 году на их приобретение предусмотрено 124 млн руб. Половина этой суммы приходится на Челябинскую область, 21 млн — на Свердловскую, 18 млн — на Югру, 16 млн — на Тюменскую область, остальное — на Курганскую. Закупка ведется везде, кроме Ямала. Уже заключено 93% запланированных на год контрактов на приобретение противопожарного оборудования. В основном субъекты приобретают малые лесопатрульные комплексы, пожарные цистерны, мотовездеходы», — добавил О. Сандаков.
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