Экономический ущерб от лесных пожаров в УрФО превысил 900 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) ущерб от лесных пожаров приблизительно ...

Ущерб от лесных пожаров в УрФО за год может составить около 4 млрд рублей

В УрФО в 2022 году на мероприятия по профилактике и тушению лесных пожаров выделено более 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. В Уральском Федеральном округе на мероприятия по профилактике и ликвидации лесных ...