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МЧС объявило на три дня предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области на 11, 12 и 13 мая из-за пожаров объявлено предупреждение о смоге. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

«В связи со складывающейся лесопожарной обстановкой и атмосферными условиями на территории Свердловской области 11, 12 и 13 мая велика вероятность образования смога», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют жителям региона держать закрытыми окна квартиры или офиса, употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение, отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки.

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