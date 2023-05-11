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Свердловское МЧС предупреждает о высокой вероятности образования смога в регионе

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни с высокой вероятностью может образоваться смог. Это связано с текущей лесопожарной обстановкой и атмосферными явлениями, предупреждает региональное ГУ МЧС России.

В этот период рекомендуется держать окна закрытыми, а если они все-таки открыты — завешивать тонкой марлей или любым другим тонким полотном. Следует употреблять больше жидкости, фруктов, овощей. Желательно чаще проводить влажную уборку. Лучше отказаться от длительных прогулок и физических нагрузок. Требуется максимально ограничить курение и не употреблять алкоголь.

Уточним, что сейчас в Свердловской области также действует предупреждение о ливнях, грозах и ветре.
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