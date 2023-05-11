Свердловское МЧС предупреждает о высокой вероятности образования смога в регионе

Материалы по теме

В Свердловской области за прошедшие сутки потушено 16 и локализовано 29 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. На Среднем Урале за прошедшие сутки было ликвидировано 16 природных пожаров общей ...

МЧС объявило на три дня предупреждение о смоге в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Свердловской области на 11, 12 и 13 мая из-за пожаров объявлено предупреждение о ...

МЧС опубликовало рекомендации по снижению вреда от установившегося в Екатеринбурге смога

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. Из-за смога, охватившего территорию Екатеринбурга, ГУ МЧС России по Свердловской ...

МЧС предупреждает об урагане и ливнях в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает о ливнях, грозах и порывистом ветре ...

Жителей Свердловской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о неблагоприятных ...