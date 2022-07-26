Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о грозах и сильном ветре в четвертый раз

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Предупреждение о сильных ливнях, граде, грозах и порывах ветра до 25 м/с на территории ...26.07.2022 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 27 июля
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Об этом сообщает ГУ МЧС ...05.05.2021 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале штормовое предупреждение о сильном ветре продлено до 7 мая 2021 года, ...06.06.2018 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Синоптики продлили штормовое предупреждение на территории Свердловской области до 7 ...05.06.2017 Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2017. Синоптики продлили метеорологическое предупреждение в Свердловской области на 5 июня. ...