Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о грозах и сильном ветре в четвертый раз

Свердловские синоптики продлили предупреждение о ливнях, грозах и ветре до 25 м/с до 6 июня

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Предупреждение о сильных ливнях, граде, грозах и порывах ветра до 25 м/с на территории ...