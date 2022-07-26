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Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о грозах и сильном ветре в четвертый раз

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Синоптики вновь продлили предупреждение о ливнях, граде, грозах и сильном ветре до 16 м/с на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ранее УрБК писал о том, что непогода пришла на Средний Урал 4 июня. Затем штормовое предупреждение было продлено вначале на 5 июня, а затем и на 6 июня.

«При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении ведомства.
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