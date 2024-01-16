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16.01.2024

Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков 17 января в отдельных районах Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — указано в сообщении МЧС.

В условиях сильного ветра спасатели рекомендуют воздержаться от разжигания огня на открытом воздухе, а также не находиться возле линий электропередачи, деревьев и построек, с которых порыв ветра может что-то сорвать.
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