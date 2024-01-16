Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. 26 и 27 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, ...17.02.2022 В Свердловской области 18 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На территории Свердловской области 18 февраля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ...07.11.2019 В Челябинской области прогнозируют штормовой ветер и мокрый снег
УрБК, Челябинск, 07.11.2019. 8 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого ...07.11.2019 В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с
УрБК, Челябинск, 07.11.2019. 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом ...25.10.2019 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В отдельных районах на территории Среднего Урала 26 октября ожидаются порывы ветра до ...